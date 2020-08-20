СМИ: Экс-футболист ЦСКА Вернблум получил предложение от клуба РПЛ

Шведский полузащитник греческого ПАОК Понтус Вернблум близок к уходу из нынешнего клуба.

Как сообщает Inpaok, игроку поступило предложение от клуба Российской премьер-лиги. Кроме того, его пригласил клуб из Швеции. Несмотря на то что предложение из России более щедрое, хавбек склоняется к возвращению на родину.

Вернблум уже выступал в России. Он играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В его активе 18 голов в 210 матчах за армейцев, в составе которых он стал трёхкратным чемпионом РПЛ, обладателем Кубка России и дважды — Суперкубка страны.

Ранее вице-президент «Интернасьонала» рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по футболисту Бруно Фуксу.