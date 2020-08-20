Арустамян сообщил, что «Рома» продолжает интересоваться Кокориным

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что итальянский футбольный клуб «Рома» продолжает проявлять интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину.

«Когда Александр Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьёз интересуются в Италии, в частности «Рома», которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков. В итоге форвард выбрал «Спартак» (правда, ещё ни минуты не сыграл и даже не попал в заявку). А в «Роме» за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Палотты купил Дэн Фридкин. С его приходом «Рома» активно выходит на рынок и трансфер Кокорина снова актуален. Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

По его словам, никто ещё не делал официального предложения по переходу игрока, но разговоры об этом ведутся и не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» по поводу трансфера.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о том, что Кокорин пропустит ещё три игры.