Итальянская ведущая опровергла слухи о романе с футболистом «Милана» Ибрагимовичем

Известная итальянская телведущая Дилетта Леотта отреагировала на слухи о романе со шведским нападающим футбольного клуба «Милан» Златаном Ибрагимовичем.

«Здесь нечего комментировать. У нас нет никаких отношений за исключением чисто профессиональных», — цитирует Леотту Corriere dello Sport.

Слухи о романе Ибрагимовича и Леотты появились после их совместных съёмок в рекламе, также их заметили в одной компании в ресторане, где ведущая отмечала свой день рождения.

Ранее гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри» в заключительном туре Серии А.