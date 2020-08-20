Итальянская ведущая опровергла слухи о романе с футболистом «Милана» Ибрагимовичем
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«Здесь нечего комментировать. У нас нет никаких отношений за исключением чисто профессиональных», — цитирует Леотту Corriere dello Sport.
Слухи о романе Ибрагимовича и Леотты появились после их совместных съёмок в рекламе, также их заметили в одной компании в ресторане, где ведущая отмечала свой день рождения.
Ранее гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри» в заключительном туре Серии А.