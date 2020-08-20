Опубликована символическая сборная третьего тура РПЛ
- РИА Новости
Состав сборной опубликован в Twitter-аккаунте «Матч Премьер».
В команду были включены Илья Помазун («Урал»), Александр Каплиенко («Тамбов»), Миха Мевля, Кристиан Нобоа (оба — «Сочи»), Дмитрий Тихий («Химки»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»), Юрий Газинский, Маркус Берг (оба — «Краснодар»), Одисе Роши («Ахмат»), Эсекьель Понсе («Спартак») и Сердар Азмун («Зенит»).
Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Тамбов» и «Химки» — «Ахмат» пройдут без VAR.
Сборная 3-го тура Тинькофф РПЛ по версии #OptaSports— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 20, 2020
⚽️ В команду попали представители «Краснодара»,«Сочи», «Тамбова», «Локомотива», «Химок», «Спартака», «Ахмата», «Зенита» и «Урала».
📺 #МАТЧПРЕМЬЕРpic.twitter.com/kBMZWdX11Y