Опубликована символическая сборная третьего тура РПЛ

Опубликована символическая сборная по итогам третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Opta Sports.

Состав сборной опубликован в Twitter-аккаунте «Матч Премьер».

В команду были включены Илья Помазун («Урал»), Александр Каплиенко («Тамбов»), Миха Мевля, Кристиан Нобоа (оба — «Сочи»), Дмитрий Тихий («Химки»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»), Юрий Газинский, Маркус Берг (оба — «Краснодар»), Одисе Роши («Ахмат»), Эсекьель Понсе («Спартак») и Сердар Азмун («Зенит»).

Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Тамбов» и «Химки» — «Ахмат» пройдут без VAR.