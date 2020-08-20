Опубликована символическая сборная третьего тура РПЛ

Короткая ссылка
Опубликована символическая сборная по итогам третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Opta Sports.
Опубликована символическая сборная третьего тура РПЛ
  • РИА Новости

Состав сборной опубликован в Twitter-аккаунте «Матч Премьер».

В команду были включены Илья Помазун («Урал»), Александр Каплиенко («Тамбов»), Миха Мевля, Кристиан Нобоа (оба — «Сочи»), Дмитрий Тихий («Химки»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»), Юрий Газинский, Маркус Берг (оба — «Краснодар»), Одисе Роши («Ахмат»), Эсекьель Понсе («Спартак») и Сердар Азмун («Зенит»).

Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Тамбов» и «Химки» — «Ахмат» пройдут без VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить