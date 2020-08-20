Белорусский футболист «Урала»: не верю, что Лукашенко откажется от власти

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Белорусский защитник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Николай Золотов поделился мнением о нынешней политической ситуации в Белоруссии.
Белорусский футболист «Урала»: не верю, что Лукашенко откажется от власти
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«Глядя на реакцию людей, понимаешь, что в победу Лукашенко верить не стоит. В стране останавливаются заводы, люди выходят на улицы. Мы видим, что за Светлану Тихановскую проголосовало точно не 10% населения», — приводит слова Золотова Sports.ru.

Он также считает, что забастовка рабочих является самым действенным методом в нынешней ситуации, так как появился шанс на диалог с нынешней властью.

«Сейчас каждый делает выбор. И некоторые решились на такой отчаянный поступок. Надеюсь, людей услышат. Хотя, если честно, не очень верю, что нынешний президент просто так откажется от власти. Наверное, выскажу непопулярную точку зрения. Но думаю, что смены власти не будет. Мне кажется, человек ясно даёт понять, что не уйдёт сам», — добавил Золотов.

Футболист пожелал, чтобы белорусский народ услышали и в стране начались изменения в лучшую сторону.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее Сергей Гуренко раскритиковал футболиста ЦСКА Илью Шкурина за отказ играть в сборной Белоруссии в связи с политической ситуацией в стране.

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