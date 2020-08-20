Газизов призвал к извинениям тех, кто называл «Уфу» фарм-клубом «Спартака»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов призвал извиниться экспертов, которые говорили об особых отношениях красно-белых с «Уфой».
Газизов призвал к извинениям тех, кто называл «Уфу» фарм-клубом «Спартака»
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Уфа"

«Я считаю, что некоторым лицам и представителям СМИ пришло время принести извинения в адрес футбольных клубов «Спартак» и «Уфа». Ход вчерашнего матча доказал, что обе команды были неуступчивы и хотели добиться победы», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он также выразил уверенность, что высказывания о возможных договорных матчах и особых отношениях между клубами должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС.

«Спартак» исключает всякую возможность пренебрежения принципами честной спортивной борьбы», — добавил Газизов.

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и «Спартаком» завершился со счётом 1:1.

Ранее Вадим Евсеев посрамил скептиков, ожидавших победы «Спартака» над «Уфой».

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