Газизов призвал к извинениям тех, кто называл «Уфу» фарм-клубом «Спартака»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов призвал извиниться экспертов, которые говорили об особых отношениях красно-белых с «Уфой».

«Я считаю, что некоторым лицам и представителям СМИ пришло время принести извинения в адрес футбольных клубов «Спартак» и «Уфа». Ход вчерашнего матча доказал, что обе команды были неуступчивы и хотели добиться победы», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он также выразил уверенность, что высказывания о возможных договорных матчах и особых отношениях между клубами должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС.

«Спартак» исключает всякую возможность пренебрежения принципами честной спортивной борьбы», — добавил Газизов.

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и «Спартаком» завершился со счётом 1:1.

Ранее Вадим Евсеев посрамил скептиков, ожидавших победы «Спартака» над «Уфой».