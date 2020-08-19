Евсеев посрамил скептиков, ожидавших победы «Спартака» над «Уфой»

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев эмоционально прокомментировал исход матча со «Спартаком» (1:1) в третьем туре чемпионата России.
Евсеев посрамил скептиков, ожидавших победы «Спартака» над «Уфой»
  • РИА Новости

«Для журналистов скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про шесть очков. Где эти шесть очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать всё освещать. Достаточно ответов?» — приводит слова Евсеева «Чемпионат».

Он также отметил, что получил жёлтую карточку от судьи Станислава Васильева за эмоции.

По поводу отсутствия у «Уфы» голевых моментов во втором тайме Евсеев высказался следующим образом: «В атаке получилось всё. Все недовольны, только «Уфа» довольна».

Ранее тренер «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что не имеет претензий к своим игрокам.

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