СКА обыграл «Салавата Юлаева» на турнире «Кубок чемпионов» в Казани
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Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 4:2 в пользу СКА.
В составе петербургского клуба отличились Миро Аалтонен, Василий Токранов, Эмиль Галимов и Йоонас Кемппайнен. У «Салавата Юлаева» отметились Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен.
Во втором матче игрового дня «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Начало поединка — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что в ХК «Автомобилист» вспышка коронавируса.