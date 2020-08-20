СКА обыграл «Салавата Юлаева» на турнире «Кубок чемпионов» в Казани

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Петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче предсезонного турнира «Кубок чемпионов».
СКА обыграл «Салавата Юлаева» на турнире «Кубок чемпионов» в Казани
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Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 4:2 в пользу СКА.

В составе петербургского клуба отличились Миро Аалтонен, Василий Токранов, Эмиль Галимов и Йоонас Кемппайнен. У «Салавата Юлаева» отметились Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен.

Во втором матче игрового дня «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Начало поединка — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что в ХК «Автомобилист» вспышка коронавируса.

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