СКА обыграл «Салавата Юлаева» на турнире «Кубок чемпионов» в Казани

Петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче предсезонного турнира «Кубок чемпионов».

Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 4:2 в пользу СКА.

В составе петербургского клуба отличились Миро Аалтонен, Василий Токранов, Эмиль Галимов и Йоонас Кемппайнен. У «Салавата Юлаева» отметились Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен.

Во втором матче игрового дня «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Начало поединка — в 19:00 мск.

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