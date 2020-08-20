В ХК «Автомобилист» вспышка коронавируса

ХК «Автомобилист» отказался от участия в Кубке губернатора Челябинской области по причине вспышки коронавируса в команде.

«В результате вчерашнего тестирования на коронавирус COVID-19 были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке хоккеистов основного состава. Подтверждёнными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором. По данной причине мы вынуждены были отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области. Официальное уведомление уже было направлено руководству ХК «Трактор». Все заболевшие члены команды изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением медицинского штаба», — гласит сообщение на официальном сайте «Автомобилиста».

Предсезонный турнир должен пройти с 23 по 27 августа в Челябинске. Помимо «Автомобилиста», на него были заявлены «Трактор», «Сибирь»,«Нефтехимик» и «Локомотив».

Ранее «Амур» сообщил о двух случаях заболевания коронавирусом среди хоккеистов.