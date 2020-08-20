Консультант Red Bull: Квят не показывает результатов, которых мы ждём

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководство австрийской команды недовольно результатами выступлений российского пилота Alpha Tauri Даниила Квята.

«Даниил не показывает результатов, которых мы ждём. Но пока мы не добрались и до середины чемпионата. Из молодёжной программы Red Bull в ближайшее время получить суперлицензию могут Цунода в «Формуле-2» и Лоусон в «Формуле-3». Но мы не думаем о замене Квята», — цитирует Марко Speedweek.

После шести этапов нынешнего сезона россиянин занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав два очка.

Ранее «Формула-1» утвердила окончательную версию календаря на сезон-2020.