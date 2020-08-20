Консультант Red Bull: Квят не показывает результатов, которых мы ждём
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«Даниил не показывает результатов, которых мы ждём. Но пока мы не добрались и до середины чемпионата. Из молодёжной программы Red Bull в ближайшее время получить суперлицензию могут Цунода в «Формуле-2» и Лоусон в «Формуле-3». Но мы не думаем о замене Квята», — цитирует Марко Speedweek.
После шести этапов нынешнего сезона россиянин занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав два очка.
Ранее «Формула-1» утвердила окончательную версию календаря на сезон-2020.