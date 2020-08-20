СМИ: «Спартак» предложил €10 млн за нападающего «Порту» Тикиньо

«Спартак» сделал предложение «Порту» по поводу трансфера 29-летнего бразильского нападающего Тикиньо.

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, «Спартак» предложил за Тикиньо € 10 млн. В переходе заинтересован лично главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, который хотел подписать футболиста ещё во время работы в «Шальке». Тикиньо также привлекает внимание ряда европейских и арабских клубов.

В прошлом сезоне в 30 матчах чемпионата Португалии бразилец забил десять мячей.

Ранее сообщалось, что Кокорин не выйдет на поле до перерыва на матчи сборных.