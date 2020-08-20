Источник: Кокорин не выйдет на поле до перерыва на матчи сборных

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин может пропустить ещё три тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает «Чемпионат». Форвард «Спартака» Александр Кокорин, скорее всего, успеет залечить травму до перерыва на матчи национальных команд. Сборные соберутся в начале сентября, после шестого тура РПЛ.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Нападающий подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Из-за травмы Кокорин пока не дебютировал за новый клуб, пропустив матчи чемпионата России с «Сочи» (2:2), «Ахматом» (2:0) и «Уфой» (1:1).

Ранее Газизов рассказал, когда Кокорин может дебютировать за «Спартак».