Газизов рассказал, когда Кокорин может дебютировать за «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал, когда получивший травму форвард Александр Кокорин может сыграть дебютный матч за команду.

«Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с «Локомотивом». Он находится в хорошей фазе. Давайте не будем оценивать шансы на его выход на поле в процентах. Это здоровье, здесь проценты не играют роли — это больше вопрос к медицинскому штабу. Он может выйти. Александр хотел выйти и раньше, но мы решили не рисковать», — приводит слова Газизова ТАСС.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене».

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовые матча из-за травмы, полученной ещё перед первым туром.

Ранее сообщалось, что «Спартак» поделил очки с «Уфой» в третьем туре РПЛ.