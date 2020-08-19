Газизов рассказал, когда Кокорин может дебютировать за «Спартак»
- © spartak.com
«Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с «Локомотивом». Он находится в хорошей фазе. Давайте не будем оценивать шансы на его выход на поле в процентах. Это здоровье, здесь проценты не играют роли — это больше вопрос к медицинскому штабу. Он может выйти. Александр хотел выйти и раньше, но мы решили не рисковать», — приводит слова Газизова ТАСС.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене».
29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовые матча из-за травмы, полученной ещё перед первым туром.
Ранее сообщалось, что «Спартак» поделил очки с «Уфой» в третьем туре РПЛ.