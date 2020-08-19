Газизов рассказал, когда Кокорин может дебютировать за «Спартак»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал, когда получивший травму форвард Александр Кокорин может сыграть дебютный матч за команду.
Газизов рассказал, когда Кокорин может дебютировать за «Спартак»
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«Очень большие надежды на то, что Кокорин сыграет с «Локомотивом». Он находится в хорошей фазе. Давайте не будем оценивать шансы на его выход на поле в процентах. Это здоровье, здесь проценты не играют роли — это больше вопрос к медицинскому штабу. Он может выйти. Александр хотел выйти и раньше, но мы решили не рисковать», — приводит слова Газизова ТАСС.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене».

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовые матча из-за травмы, полученной ещё перед первым туром.

Ранее сообщалось, что «Спартак» поделил очки с «Уфой» в третьем туре РПЛ.

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