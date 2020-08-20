Ян назвал Джонса величайшим бойцом в истории UFC
- © Chris Unger / Contributor
- Gettyimages.ru
«В UFC по нынешний день величайшим бойцом является Джон Джонс. На протяжении десяти лет своей карьеры реально он не проиграл ни одного поединка. Бил лучших бойцов, лучших борцов, лучших ударников», — цитирует Яна Fight Time.
В активе Джонса 26 побед в 28 поединках. Единственное поражение в карьере американец потерпел, потому что атаковал соперника запрещёнными ударами. Также один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на завоевание чемпионского пояса UFC Яном.