Ян назвал Джонса величайшим бойцом в истории UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что считает величайшим бойцом в истории организации бывшего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе Джона Джонса.
Ян назвал Джонса величайшим бойцом в истории UFC
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«В UFC по нынешний день величайшим бойцом является Джон Джонс. На протяжении десяти лет своей карьеры реально он не проиграл ни одного поединка. Бил лучших бойцов, лучших борцов, лучших ударников», — цитирует Яна Fight Time.

В активе Джонса 26 побед в 28 поединках. Единственное поражение в карьере американец потерпел, потому что атаковал соперника запрещёнными ударами. Также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на завоевание чемпионского пояса UFC Яном.

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