Ян назвал Джонса величайшим бойцом в истории UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян признался, что считает величайшим бойцом в истории организации бывшего обладателя титула в полутяжёлом дивизионе Джона Джонса.

«В UFC по нынешний день величайшим бойцом является Джон Джонс. На протяжении десяти лет своей карьеры реально он не проиграл ни одного поединка. Бил лучших бойцов, лучших борцов, лучших ударников», — цитирует Яна Fight Time.

В активе Джонса 26 побед в 28 поединках. Единственное поражение в карьере американец потерпел, потому что атаковал соперника запрещёнными ударами. Также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на завоевание чемпионского пояса UFC Яном.