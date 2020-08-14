Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на завоевание чемпионского пояса UFC Яном

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал несколько советов своему соотечественнику Петру Яну, завоевавшему титул организации в легчайшем весе.
Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на завоевание чемпионского пояса UFC Яном
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Радовался я за Яна или нет — это лишнее. Каким надо быть дураком, чтобы не радоваться? Бой смотрел. Хороший, грамотный бой. После второго раунда хорошо перестроился. Было видно, что его голод, мотивация, стремление стать лучшим были намного выше, чем у соперника. Иногда это даёт результат. Если не ошибаюсь, ему предстоит бой со Стерлингом. Очень хороший оппонент. Я бы посоветовал ему поменьше отвлекаться, сосредоточиться на тренировочном процессе. Как только ты становишься чемпионом, на тебя начинается охота. Удержать пояс гораздо тяжелее. Желаю ему удачи, здоровья. Он проделал очень большой путь. Очень тяжело просто мальчишке из Сибири стать чемпионом UFC», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Пётр Ян нокаутировал Жозе Альдо на турнире UFC 251 и завоевал титул чемпиона организации в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов рассказал, на каких условиях может дать реванш Макгрегору.

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