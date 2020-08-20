Бартомеу считает, что «Барселона» должна была ещё четыре раза выиграть ЛЧ

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Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонский клуб не досчитался четырёх побед в Лиге чемпионов УЕФА.
Бартомеу считает, что «Барселона» должна была ещё четыре раза выиграть ЛЧ
  • Reuters

«Барселона» определённо заслуживала большего в Лиге чемпионов. Было четыре чемпиона, которые выбили нас, — «Интер», «Челси», «Рома» и «Ливерпуль». Считаю, нам не хватает побед в тех розыгрышах, так как мы их заслужили», — приводит слова Бартомеу Sport.es.

В общей сложности «Барселона» пять раз выигрывала Лигу чемпионов, и ещё трижды уступала в финале турнира.

Ранее сообщалось, что Месси определится со своим будущим в «Барселоне» после разговора с Куманом.

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