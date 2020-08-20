Флик назвал главную силу «Баварии» в предстоящем финале ЛЧ с ПСЖ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс Флик прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСЖ — отличная команда. Мы проанализируем некоторые моменты, знаем, что у них есть очень быстрые игроки. Знаем, что нам надо лучше играть в обороне. Постараемся организовать нашу защиту, но главная сила «Баварии» — оказывать давление на соперников», — приводит слов Флика пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Бавария» разгромила «Лион» со счётом 3:0 и в 11-й раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с другим французским клубом — «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «Бавария» вышла на второе место в истории Лиги чемпионов по голам за сезон.