Флик назвал главную силу «Баварии» в предстоящем финале ЛЧ с ПСЖ

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс Флик прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов УЕФА.
Флик назвал главную силу «Баварии» в предстоящем финале ЛЧ с ПСЖ
  • Reuters

«ПСЖ — отличная команда. Мы проанализируем некоторые моменты, знаем, что у них есть очень быстрые игроки. Знаем, что нам надо лучше играть в обороне. Постараемся организовать нашу защиту, но главная сила «Баварии» — оказывать давление на соперников», — приводит слов Флика пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Бавария» разгромила «Лион» со счётом 3:0 и в 11-й раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с другим французским клубом — «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «Бавария» вышла на второе место в истории Лиги чемпионов по голам за сезон.

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