Гончаренко заявил, что ЦСКА близок к новым приобретениям

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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах по усилению состава команды.
Гончаренко заявил, что ЦСКА близок к новым приобретениям
  • РИА Новости

«Мы хорошо укомплектованы в атаке. Адольфо Гайч скоро адаптируется. Ему не хватает подвижности. Он давно не тренировался. Трансферное окно открыто. Мы близки к приобретениям. В ближайшие несколько недель, может, получим какие-то трансферы», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Летом 2020 года ЦСКА пополнил состав двумя игроками — Гочей Гогричиани и Адольфо Гайчем.

Ранее Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в третьем туре РПЛ.

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