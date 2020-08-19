Гончаренко заявил, что ЦСКА близок к новым приобретениям

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах по усилению состава команды.

«Мы хорошо укомплектованы в атаке. Адольфо Гайч скоро адаптируется. Ему не хватает подвижности. Он давно не тренировался. Трансферное окно открыто. Мы близки к приобретениям. В ближайшие несколько недель, может, получим какие-то трансферы», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Летом 2020 года ЦСКА пополнил состав двумя игроками — Гочей Гогричиани и Адольфо Гайчем.

Ранее Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в третьем туре РПЛ.