Николич о матче с «Уралом»: доволен игрой, но не результатом

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал ничейный исход матча с екатеринбургским «Уралом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч был тяжёлым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70% времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ. Так бывает, это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не проиграли и набрали одно очко. Семь очков после трёх матчей — это неплохо», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

Он отметил, что в матчах РПЛ очень важно забивать первее соперника.

«Если мы забьём, мы не проиграем. Но бывают и такие матчи, как сегодня. Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы. У нас были моменты на угловых — у Мурило, Смолова. Нужно забивать», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ушёл от поражения в матче РПЛ с «Уралом» благодаря голу на 87-й минуте.