Боксёр Файфер критически высказался о своём ближайшем сопернике Папине

Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Руслан Файфер прокомментировал свой предстоящий бой с Алексеем Папиным, намеченный на 22 августа в Казани.

По словам Файфера, он не считает Папина фаворитом.

«Я боксёр более высокого класса, чем мой соперник. Основное мое преимущество в техническом мастерстве — я более обучен и более разнообразен как боксёр. В общем, в преддверии этой встречи меня ничего не смущает», — заявил он.

Победитель получит статус обязательного претендента на чемпионский титул WBC. В этой связи Файфер отметил, что после победы над Папиным хочет сразиться с обладателем пояса Илунгой Макабу. Также спортсмен не прочь встретиться на ринге с Дмитрием Кудряшовым.

Ранее сообщалось, что поединок боксёров Кудряшова и Файфера отменён из-за ситуации с COVID-19.