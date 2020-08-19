Боксёр Файфер критически высказался о своём ближайшем сопернике Папине
- РИА Новости
По словам Файфера, он не считает Папина фаворитом.
«Я боксёр более высокого класса, чем мой соперник. Основное мое преимущество в техническом мастерстве — я более обучен и более разнообразен как боксёр. В общем, в преддверии этой встречи меня ничего не смущает», — заявил он.
Победитель получит статус обязательного претендента на чемпионский титул WBC. В этой связи Файфер отметил, что после победы над Папиным хочет сразиться с обладателем пояса Илунгой Макабу. Также спортсмен не прочь встретиться на ринге с Дмитрием Кудряшовым.
Ранее сообщалось, что поединок боксёров Кудряшова и Файфера отменён из-за ситуации с COVID-19.