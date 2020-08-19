Милевский высказался о разгромной победе брестского «Динамо» в Лиге чемпионов
- РИА Новости
35-летний игрок сделал в этой встрече две голевые передачи.
«С победой, Брест! С такой первой и такой необычной! Я всё понимаю и сильно не праздную. Мир Белоруссии», — написал Милевский в Instagram, выложив снимок с изображением себя и автора одного из голов «Динамо» Павла Седько.
Ранее сообщалось, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова Милевского об их интимной связи.