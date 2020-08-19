Милевский высказался о разгромной победе брестского «Динамо» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Артём Милевский, выступающий за брестское «Динамо», прокомментировал крупную победу своего клуба над казахстанской «Астаной» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (6:3).

35-летний игрок сделал в этой встрече две голевые передачи.

«С победой, Брест! С такой первой и такой необычной! Я всё понимаю и сильно не праздную. Мир Белоруссии», — написал Милевский в Instagram, выложив снимок с изображением себя и автора одного из голов «Динамо» Павла Седько.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова Милевского об их интимной связи.