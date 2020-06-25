Канделаки прокомментировала слова Милевского об их интимной связи

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова украинского футболиста, выступающего за брестское «Динамо», Артёма Милевского об их интимной связи.

«Я могу поразиться в очередной раз тому, что обычно среди мужчин считалось не по-джентльменски рассказывать какие-то личные истории и вот так вот хвастаться тем, что был с кем-то секс», — сказала Канделаки в интервью журналисту Дмитрию Гордону на его YouTube-канале.

По её словам, она впервые в жизни видит, чтобы мужчина хвастался чем-то подобным.

«Надеюсь, что это не единственное достоинство Артёма, он всё-таки был неплохим футболистом. Но вот так заявлять о себе, что у него был секс со мной... Выглядит крайне печально, честно говоря. Потому что получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было», — добавила Канделаки.

Ранее Канделаки отреагировала на переход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.