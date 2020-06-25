Канделаки прокомментировала слова Милевского об их интимной связи

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова украинского футболиста, выступающего за брестское «Динамо», Артёма Милевского об их интимной связи.
Канделаки прокомментировала слова Милевского об их интимной связи
  • РИА Новости

«Я могу поразиться в очередной раз тому, что обычно среди мужчин считалось не по-джентльменски рассказывать какие-то личные истории и вот так вот хвастаться тем, что был с кем-то секс», — сказала Канделаки в интервью журналисту Дмитрию Гордону на его YouTube-канале.

По её словам, она впервые в жизни видит, чтобы мужчина хвастался чем-то подобным.

«Надеюсь, что это не единственное достоинство Артёма, он всё-таки был неплохим футболистом. Но вот так заявлять о себе, что у него был секс со мной... Выглядит крайне печально, честно говоря. Потому что получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было», — добавила Канделаки.

Ранее Канделаки отреагировала на переход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

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