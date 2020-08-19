Источник: УЕФА принял решение не отменять Лигу наций

Европейский футбольный союз принял принципиальное решение не отменять турнир среди национальных сборных Лига наций.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», подобная возможность обсуждалась в последние дни под давлением так называемых футбольных топ-стран, настаивавших на отмене турнира из-за чрезмерной загрузки календаря и проблем с пандемией COVID-19 в Европе. Но эта идея не нашла понимания у большинства остальных федераций, которые видят возможность для заработка на матчах сборной.

19 августа на видеосовещании будут обсуждаться нюансы проведения Лиги наций, график проведения матчей и процесс организации безопасности здоровья.

Сборная России играет в третьей группе лиги Б в квартете с командами Сербии, Турции и Венгрии.

Ранее УЕФА представил символическую сборную недели Лиги чемпионов.