Куман прокомментировал назначение в «Барселону»

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Роналд Куман прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Нидерландов и назначение в «Барселону».
Куман прокомментировал назначение в «Барселону»
  • Reuters

«Для меня было честью работать со сборной Нидерландов. Последние два с половиной года я старался делать всё, что было в моих силах, чтобы достичь успеха с национальной командой. С гордостью смотрю на наши достижения. У этой сборной большое будущее, я уверен. Все знают, что «Барселона» — клуб моей мечты. Возможность поработать там вызывает у меня особенные чувства», — приводит пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов слова Кумана.

На посту главного тренера «Барселоны» голландец сменил Кике Сетьена, уволенного после поражения 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ранее «Барселона» объявила о назначении Кумана.

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