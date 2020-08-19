«Барселона» объявила о назначении Кумана

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Новым главным тренером «Барселоны» назначен голландский специалист Рональд Куман.
«Барселона» объявила о назначении Кумана
  • Reuters

Об этом объявила клубная пресс-служба. Контракт с 57-летним наставником рассчитан до 30 июня 2022 года. 

В качестве футболиста Рональд Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. После завершения карьеры игрока с 1998 по 2000 год входил в тренерский штаб команды. Впоследствии работал в «Витессе», «Аяксе», «Бенфике», ПСВ, «Валенсии», АЗ, «Фейеноорде», «Саутгемптоне», «Эвертоне» и сборной Нидерландов.

Ранее президент «Барселоны» заявил, что Месси станет основой в проекте Кумана.

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