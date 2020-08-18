Президент «Барселоны»: Месси станет основой в проекте Кумана

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси не покинет команду в летнее трансферное окно, а также он станет центральной фигурой в проекте Рональда Кумана, который должен стать главным тренером каталонцев.

«Месси по-прежнему является лучшим игроком в мире. Он номер один, и он играет за нас. Все знают, у него контракт до лета 2021 года. Регулярно общаюсь с Месси и его отцом. Они знают, что в команду придёт новый тренер, который на него рассчитывает. Месси хочет завершить карьеру в «Барселоне», он говорил это много раз. Я разговаривал с Куманом, и он сказал мне, что Месси — основа его проекта», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

До этого в СМИ появлялись сообщения о возможном уходе Месси из «Барселоны», а главными претендентами на аргентинца называли «Манчестер Сити» и «Интер».

Ранее Бартомеу подтвердил, что Куман станет главным тренером «Барселоны».