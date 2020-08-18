Бартомеу подтвердил, что Куман станет главным тренером «Барселоны»

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Бартомеу заявил, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в ближайшее время, скорее всего, возглавит каталонскую команду.

«Куман станет тренером «Барселоны», если всё пойдёт как надо. Мы уже ознакомились с его видением футбола», — приводит слова Бартомеу пресс-служба «Барселоны».

Пост главного тренера сине-гранатовых остался вакантным после увольнения Энрике Сетьена. Он был отправлен в отставку после разгромного поражения от «Баварии» со счётом 2:8 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год он работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента. Специалист возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года.

Ранее сообщалось, что отец футболиста «Спартака» может стать тренером «Барселоны».