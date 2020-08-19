Источник: Алексей Миранчук хочет играть в «Милане», несмотря на предложение «Аталанты»

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Миранчук хотел бы играть в «Милане», несмотря на конкретное предложение от «Аталанты».
Источник: Алексей Миранчук хочет играть в «Милане», несмотря на предложение «Аталанты»
  • РИА Новости

«Алексей не скрывает, что хочет играть в «Милане», несмотря на предложение «Локомотиву» со стороны «Аталанты». При этом миланцы также подготовили новое предложение, которое в скором времени должны обсудить клубы», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также источник рассказал об интересе «Ромы» к россиянину, однако римляне не делали конкретного предложения.

Ранее бывший президент железнодорожников Николай Наумов заявил, что, кроме Миранчука, в «Локомотиве» забивать некому.

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