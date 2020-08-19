Тухель: не могу сказать Неймару, как забивать голы

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Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал низкую реализацию голевых моментов у нападающего команды Неймара в последних матчах Лиги чемпионов.
Тухель: не могу сказать Неймару, как забивать голы
  • Reuters

«Что я могу сказать Неймару о том, как забивать мячи? Я за карьеру забил, может, мяча два. Я ничего не могу ему сказать об этом. На тренировках Неймар забивает. Он начнёт забивать снова и в матчах. Он играет необыкновенно и очень силён. Он хочет побеждать, чтобы доказать, что может быть одним из лучших игроков мира и тащить команду вперёд вместе с Мбаппе. Это важнее всего. Если Неймар забьёт в финале, я буду очень рад», — цитирует Тухеля Goal.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Лейпциг» со счётом 3:0.

Ранее футболист ПСЖ Мбаппе выразил желание сыграть с «Лионом» в финале Лиги чемпионов.

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