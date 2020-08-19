Судейский комитет РФС проведёт лекции для клубов

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) направил официальные письма в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) о проведении серии лекций для игроков и тренеров в целях разъяснения спорных вопросов применения изменений в правилах, которые действуют с нового сезона.

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Темами лекций станут последние изменения в правилах игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение пенальти, определение офсайда, игра рукой и т. д.) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов и соревнований.

Также представителям клубов и футболистам расскажут о нюансах работы и протоколе VAR. Встречи с командами могут пройти как в очной форме на базе команды, так и онлайн.

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