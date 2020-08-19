Ряд белорусских спортсменов пригрозили Лукашенко отказом от выступлений за сборную

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Белорусские спортсмены написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко, в котором они пригрозили ему отказом от выступлений за национальную сборную, если он не выполнит несколько требований.
Ряд белорусских спортсменов пригрозили Лукашенко отказом от выступлений за сборную
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Виктор Толочко

Письмо опубликовано на сайте издания «Прессбол».

Спортсмены требуют признать недействительными президентские выборы, которые прошли 9 августа, по причине многочисленных фальсификаций, а также давления на избирательные комиссии. Атлеты настаивают на проведении повторных выборов.

Кроме того, они потребовали освободить всех задержанных во время акций протеста, а также освободить и реабилитировать всех политзаключенных.

В список требований, помимо прочего, включено прекращение избиений протестующих сотрудниками правоохранительных органов и проведение проверки законности действий силовых структур. Также спортсмены потребовали оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем людям, которые пострадали от неправомерных действий силовиков.

«В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», — говорится в заявлении. 

Отмечается, что письмо подписало более 100 различных белорусских спортсменов, среди которых победители ЧЕ по лёгкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, серебряный призер Олимпиады 2008 года и победитель европейского первенства по лёгкой атлетике Андрей Кравченко, а также двукратная призёрка ОИ по плаванию Александра Герасименя.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны, на которых, по официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поддержал протесты в Белоруссии.

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