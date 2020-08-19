«Майами» победил «Индиану» в матче плей-офф НБА, Батлер набрал 28 очков

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«Майами Хит» взял верх над «Индианой Пэйсерс» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» победил «Индиану» в матче плей-офф НБА, Батлер набрал 28 очков
  • Reuters
  • © Ashley Landis/Pool Photo-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 113:101.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 28 очков. Его партнёр по команде Горан Драгич набрал 24 очка, а также в составе «Хит» дабл-даблом из 17 очков и 10 подборов отметился Бэм Адебайо. У «Пэйсерс» дабл-дабл из 22 очков и 10 передач оформил Малкольм Брогдон, а также 22 очка в свой актив записал Ти Джей Уоррен.

Таким образом, «Майами» вышел вперёд в серии — 1:0.

Ранее сообщалось, что «Орландо» обыграл «Милуоки» в матче плей-офф НБА и установил историческое достижение.

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