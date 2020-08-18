Брестское «Динамо» забило шесть мячей «Астане» и вышло во второй квалификационный раунд ЛЧ

Брестское «Динамо» одержало победу над «Астаной» из Нур-Султана в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Встреча прошла в Бресте и завершилась со счётом 6:3 в пользу белорусского клуба.

В составе хозяев дублями отметились Михаил Гордейчук и Абдулай Диалло, а также отличились Кирилл Печенин и Павел Седько. У казахстанского коллектива мячи забили Марин Томасов, Дорин Ротариу и Абзал Бейсебеков.

В следующем отборочном этапе «Динамо» встретится с победителем матча между клубами «Коннас-Ки Номадс» (Уэльс) и «Сараево» (Босния и Герцеговина).

Ранее сообщалось, что болельщики «Барселоны» освистали команду после возвращения с матча ЛЧ.