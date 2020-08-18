Слуцкий назвал обидным поражение «Рубина» от «Сочи»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложно комментировать матч, очень обидное поражение — пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью. Почему пропустили? Плохо сработали на обоих стандартах. Сложно быть довольным, когда команда проигрывает, тем более так обидно», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

По словам тренера, его команда набрала меньше очков в стартовых матчах нового сезона, чем ожидалось изначально. Он также обратил внимание, что в прошлом сезоне коллектив из Татарстана вообще не пропускал после угловых, а в игре с «Сочи» это произошло трижды.

«Объяснений этому пока не могу найти», — добавил Слуцкий.

«Сочи» после трёх туров набрал пять очков. В активе же подопечных Слуцкого одно очко.

Ранее сообщалось, что «Сочи» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ благодаря голу в компенсированное время.