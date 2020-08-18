Ещенко уверен, что Урунов неправильно начал свою карьеру в «Спартаке»

Короткая ссылка
36-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал критику болельщиков в адрес новичка команды Остона Урунова, который ранее выложил в Instagram фотографию с пакетами дорогих брендов.
Ещенко уверен, что Урунов неправильно начал свою карьеру в «Спартаке»
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

По словам ветерана, партнёры подкалывали легионера по этому поводу. Ещенко также напомнил, что бразилец Айртон сделал пародию на снимок 19-летнего Урунова.

«Думаю, Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле, а потом хвастаться дорогими покупками. Впрочем, большой проблемы я здесь не вижу. Может, он подарки родным накупил? Остон до этого играл в Узбекистане, потом в Уфе, понятно, что московские масштабы его сразу впечатлили», — приводит слова Ещенко «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что Андреас Хинкель будет руководить «Спартаком» в Уфе из-за болезни Доменико Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить