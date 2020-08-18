Ещенко уверен, что Урунов неправильно начал свою карьеру в «Спартаке»

36-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал критику болельщиков в адрес новичка команды Остона Урунова, который ранее выложил в Instagram фотографию с пакетами дорогих брендов.

По словам ветерана, партнёры подкалывали легионера по этому поводу. Ещенко также напомнил, что бразилец Айртон сделал пародию на снимок 19-летнего Урунова.

«Думаю, Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле, а потом хвастаться дорогими покупками. Впрочем, большой проблемы я здесь не вижу. Может, он подарки родным накупил? Остон до этого играл в Узбекистане, потом в Уфе, понятно, что московские масштабы его сразу впечатлили», — приводит слова Ещенко «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что Андреас Хинкель будет руководить «Спартаком» в Уфе из-за болезни Доменико Тедеско.