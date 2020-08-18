Юран утверждает, что РФС не вызывал его для беседы о «Химках»

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Бывший наставник «Химок» Сергей Юран опроверг информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) вызывал его для получения информации по поводу обстоятельств выхода подмосковной команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Юран утверждает, что РФС не вызывал его для беседы о «Химках»
  • РИА Новости

Ранее специалист сделал несколько неоднозначных заявлений. В частности, он объявил, что место «Химок» в Российской премьер-лиге (РПЛ) было продано другому клубу. Кроме того, Юран утверждал, что его отставку из «Химок» инициировал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Как сообщили в РФС, представители департамента защиты игры несколько раз контактировали с Юраном в последнее время. РФС хочет получить информацию о выходе «Химок» в РПЛ.

«Не могу понять, откуда вы берёте эту информацию. Никто меня не вызывал. А почему они должны меня вызывать? Что за бред? При чём тут Российский футбольный союз? Не знаю, какие ко мне претензии. Если бы и приглашали, что мне рассказывать? Тогда можно каждого человека, который что‑то сказал… Не считаю, что РФС должен это как‑то разбирать», — приводит слова Юрана «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Юран мог получить 14,5 млн рублей компенсации за увольнение из «Химок».

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