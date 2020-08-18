В «Сибири» зафиксировано массовое инфицирование COVID-19

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11 хоккеистов и членов тренерского штаба новосибирской «Сибири» заразились коронавирусной инфекцией.
В «Сибири» зафиксировано массовое инфицирование COVID-19
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт клуба, тестирование команды было проведено 17 августа после возвращения с турнира имени Рамазана в Магнитогорске. По этой причине «Сибирь» отказалась от выступления на предсезонном Кубке губернатора Челябинской области.

«Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения», — говорится в релизе команды.

Ранее сообщалось, что стартовый матч нового сезона Лиги 1 перенесён из-за коронавируса.

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