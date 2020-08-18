РФС обнародовал семинар по работе арбитров в сезоне-2020/21

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал обучающий семинар по изменениям в правилах футбола, а также принципам работы и протоколу VAR на сезон-2020/21.

Как сообщает пресс-служба РФС, видеозапись семинара разделена на три части.

В первой говорится о ключевых изменениях и уточнениях в правилах, которые с нового сезона действуют в российском футболе.

Во второй части рассказывается об организационных изменениях в судейском корпусе и нововведениях на сезон.

В третьей части объясняются протокол VAR и принципы работы системы видеопомощи арбитрам.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о судьях.