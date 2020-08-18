РФС обнародовал семинар по работе арбитров в сезоне-2020/21
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, видеозапись семинара разделена на три части.
В первой говорится о ключевых изменениях и уточнениях в правилах, которые с нового сезона действуют в российском футболе.
Во второй части рассказывается об организационных изменениях в судейском корпусе и нововведениях на сезон.
В третьей части объясняются протокол VAR и принципы работы системы видеопомощи арбитрам.
Ранее сообщалось, что стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о судьях.