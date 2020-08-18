Спортивный директор «Лацио» высказался о переходе Сильвы в «Реал Сосьедад»

Спортивный директор римского футбольного клуба «Лацио» Игли Таре прокомментировал решение испанского полузащитника Давида Сильвы подписать контракт с «Реал Сосьедад».

«Я знаю о переходе Сильвы в «Реал Сосьедад». Очень уважаю его как футболиста, но не как человека», — приводит слова Таре пресс-служба клуба.

По данным СМИ, планировалось, что Сильва подпишет с «Лацио» контракт, все детали которого уже были согласованы, однако испанский хавбек без какого-либо предупреждения перешёл в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что в «Лацио» остались крайне недовольны переходом Сильвы в «Реал Сосьедад».