СМИ: В «Лацио» остались крайне недовольны переходом Сильвы в «Реал Сосьедад»

Руководство римского футбольного клуба «Лацио» осталось крайне недовольно решением испанского полузащитника Давида Сильвы подписать контракт с «Реал Сосьедад».

Как сообщает Football Italia, планировалось, что Сильва подпишет с «Лацио» четырёхлетний контракт на сумму €4 млн в год, который был уже согласован (он включал такие пункты, как личный водитель и перелёты на частном самолёте), однако испанский хавбек без какого либо предупреждения перешёл в «Реал Сосьедад».

Отмечается, что такой поступок очень разозлил руководство «Лацио».

Ранее сообщалось, что Давид Сильва перешёл в «Реал Сосьедад».