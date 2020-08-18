СМИ: В «Лацио» остались крайне недовольны переходом Сильвы в «Реал Сосьедад»

Короткая ссылка
Руководство римского футбольного клуба «Лацио» осталось крайне недовольно решением испанского полузащитника Давида Сильвы подписать контракт с «Реал Сосьедад».
СМИ: В «Лацио» остались крайне недовольны переходом Сильвы в «Реал Сосьедад»
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, планировалось, что Сильва подпишет с «Лацио» четырёхлетний контракт на сумму €4 млн в год, который был уже согласован (он включал такие пункты, как личный водитель и перелёты на частном самолёте), однако испанский хавбек без какого либо предупреждения перешёл в «Реал Сосьедад».

Отмечается, что такой поступок очень разозлил руководство «Лацио».

Ранее сообщалось, что Давид Сильва перешёл в «Реал Сосьедад».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить