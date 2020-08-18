Футболист «Ювентуса» Игуаин прокомментировал слухи о возвращении в Аргентину

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал информацию о своём возможном возвращении в Аргентину.

«Я не скучаю по аргентинскому футболу, хотя люблю смотреть его. Я играл там в юности, но сейчас Аргентина открывает мне глаза. Так много игроков не решаются вернуться, и в первую очередь из-за будущего своих семей. Многие теперь уезжают в США, Китай или Саудовскую Аравию в 25 лет», — приводит слова Игуаина Goal.

32-летний аргентинец является воспитанником «Ривер Плейт», за который играл с 2004 по 2006 год, после чего уехал в Европу.

По данным СМИ, «Ривер Плейт» хочет вернуть Игуаина в команду.

Ранее сообщалось, что в «Лацио» остались крайне недовольны переходом Сильвы в «Реал Сосьедад».