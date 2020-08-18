Спарринг-партнёр Макгрегора считает, что ирландский боец заслужил реванш с Нурмагомедовым

Питер Куилли, спарринг-партнёр экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, высказал мнение, что ирландский боец заслужил реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор — настоящий посол ММА, он заслужил этот бой. Думаю, что победитель боя Нурмагомедов — Гэтжи может подраться с Макгрегором», — приводит слова Куилли ТАСС.

Он отметил, что у ирландца есть шанс выиграть этот бой.

«Полагаю, что при правильной подготовке, дисциплине в тренировочном лагере Конор может победить Хабиба», — добавил боец.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Схватка завершилась победой российского бойца удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал, на каких условиях может дать реванш Макгрегору.