Спарринг-партнёр Макгрегора считает, что ирландский боец заслужил реванш с Нурмагомедовым
- Reuters
«Конор — настоящий посол ММА, он заслужил этот бой. Думаю, что победитель боя Нурмагомедов — Гэтжи может подраться с Макгрегором», — приводит слова Куилли ТАСС.
Он отметил, что у ирландца есть шанс выиграть этот бой.
«Полагаю, что при правильной подготовке, дисциплине в тренировочном лагере Конор может победить Хабиба», — добавил боец.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Схватка завершилась победой российского бойца удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал, на каких условиях может дать реванш Макгрегору.