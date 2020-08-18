В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»

В столице завершился первый сезон проекта «Московский киберспорт». За три месяца работы было зарегистрировано 58 тыс. заявок на участие в турнирах.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы федерации компьютерного спорта города.

Киберспортсмены прошли более 300 турниров по игровым дисциплинам Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматам.

«Интерес в обществе к подобным дисциплинам растёт, а значит, после снятия всех ограничений мы увидим ещё больше ярких событий и великих киберспортивных триумфов», — цитирует издание руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.

Как уточняется, проект стал популярен как среди игроков, так и среди зрителей.

Ранее, как сообщала НСН, бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал рейтинг лидеров российского рынка онлайн-образования.