В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»

Короткая ссылка
В столице завершился первый сезон проекта «Московский киберспорт». За три месяца работы было зарегистрировано 58 тыс. заявок на участие в турнирах.
В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы федерации компьютерного спорта города.

Киберспортсмены прошли более 300 турниров по игровым дисциплинам Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматам.

«Интерес в обществе к подобным дисциплинам растёт, а значит, после снятия всех ограничений мы увидим ещё больше ярких событий и великих киберспортивных триумфов», — цитирует издание руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.

Как уточняется, проект стал популярен как среди игроков, так и среди зрителей.

Ранее, как сообщала НСН, бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал рейтинг лидеров российского рынка онлайн-образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить