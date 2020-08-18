«Колорадо» увеличил преимущество над «Аризоной» в серии плей-офф Кубка Стэнли
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Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу команды «Эвеланш».
Победу «Колорадо» принесли шайбы Мэттью Ньето, Йонаса Донского, Кейла Макара, Мэтта Калверта, Микко Рантанена и Назема Кадри, оформившего дубль.
Россияне Никита Задоров, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.
«Аризона» ответила голом Джейкоба Чикрана.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Колорадо». Пятая игра состоится 19 августа.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» без Тарасенко сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Ванкувером».