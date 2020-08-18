Команда из Италии сыграет в финале Лиги Европы / Кубка УЕФА впервые за 21 год

Миланский «Интер» стал первой итальянской командой за 21 год, которой удалось выйти в финал Лиги Европы / Кубка УЕФА.

Последний раз итальянская команда оказывалась в финале турнира в 1999 году. Тогда в финал пробилась «Парма», которая в решающем матче победила «Марсель» (3:0).

«Интер» в полуфинале разгромил украинский «Шахтёр» со счётом 5:0 и теперь сыграет с испанской «Севильей», которая одолела английский «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку забил в десятом подряд матче Лиги Европы и установил рекорд турнира.