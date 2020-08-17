Сын Плющенко ответил подписчице в Instagram на шутку про заложника

Александр Плющенко, сын двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответил подписчице в Instagram на шутку про заложника.

Под одним из постов в Instagram сына спортсмена одна из подписчиц предложила ребёнку в следующем видео скрестить руки на груди, если его «держат в заложниках».

«Уже не смешно совсем. Новое придумай, а то совсем глухо выглядит для взрослой девочки!» — ответил на комментарий Александр Плющенко.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг объяснил, почему отдал свою дочь в академию Евгения Плющенко.