Карлсен сравнял счёт в финале итогового онлайн-турнира по быстрым шахматам
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил представителя США Хикару Накамуру в четвёртом матче финальной серии гранд-финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Magnus Carlsen Chess Tour.
- РИА Новости
Норвежский гроссмейстер обыграл соперника со счётом 2,5:1,5. Таким образом, счёт в серии — 2:2.
Пятая игра состоится 18 августа.
Ранее сообщалось, что Накамура вышел вперёд в финале итогового онлайн-турнира.
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