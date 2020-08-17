Карлсен сравнял счёт в финале итогового онлайн-турнира по быстрым шахматам

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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил представителя США Хикару Накамуру в четвёртом матче финальной серии гранд-финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Magnus Carlsen Chess Tour.
Карлсен сравнял счёт в финале итогового онлайн-турнира по быстрым шахматам
  • РИА Новости

Норвежский гроссмейстер обыграл соперника со счётом 2,5:1,5. Таким образом, счёт в серии — 2:2.

Пятая игра состоится 18 августа.

Ранее сообщалось, что Накамура вышел вперёд в финале итогового онлайн-турнира.

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