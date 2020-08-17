Мещеряков об интересе «Локомотива» к Рассказову: я сейчас занимаюсь переходом Месси

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи об интересе к защитнику столичного «Спартака» Николаю Рассказову.

«Кто такой Коля Рассказов? Футболист «Спартака»? Правый защитник? У нас есть свои правые и левые защитники. Он играет в «Спартаке»? Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», — цитирует Мещерякова Sport24.

Действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» завершается летом 2021 года, с 1 января с ним можно будет заключить предварительный договор, чтобы в июне забрать бесплатно.

Рассказов является воспитанником красно-белых. В прошлом сезоне он провёл 25 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.