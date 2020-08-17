Источник: футболист «Ювентуса» Артур попал в ДТП в нетрезвом состоянии

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Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос, недавно перешедший из «Барселоны», попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: футболист «Ювентуса» Артур попал в ДТП в нетрезвом состоянии
  • Reuters

Об этом сообщает Diari de Girona. Инцидент произошёл накануне, около 4 утра, в городе Палафружель в Испании. Бразильский полузащитник на своём Ferrari задел бордюр. Автомобиль выкинуло с дороги, и он врезался в фонарный столб. Артур и пассажиры автомобиля не пострадали. Полиция заподозрила футболиста в чрезмерном употреблении алкоголя, тест показал превышение нормы.

«Барселона» в нынешнее трансферное окно продала 23-летнего Артура в «Ювентус» за €72 млн. Бразилец отказался доигрывать сезон в составе испанского клуба.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил Криштиану Роналду, что клуб его не продаст.

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