Новичок «Локомотива» Камано прокомментировал свой трансфер

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Форвард «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что рад примкнуть к московскому клубу.
Новичок «Локомотива» Камано прокомментировал свой трансфер
  • © Официальный твиттер ФК «Локомотив»

«Я очень доволен переходом в «Локомотив», это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на сезон. До перехода я посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых игроков. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в коллектив и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать «Локомотиву», — заявил Камано в интервью клубной пресс-службе.

24-летний гвинеец перешёл в «Локомотив» из «Бордо», подписав долгосрочный контракт.

Ранее «Локомотив» объявил о переходе Камано.

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